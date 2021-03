World Wildlife Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों की सराहना में ट्वीट करते हुए लिखा कि वनों के संरक्षण तथा वन्यजीवों के आवास सुरक्षित बनाए रखने की खातिर हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मेरा सलाम. भारत में शेर, बाघ और तेंदुए समेत अनेक जीवों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है. हमारे वनों तथा पशुओं के सुरक्षित आवासों की रक्षा की खातिर हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए.’ Also Read - PM Narendra Modi Reaction After Vaccination: वैक्सीन लगाने के बाद पीएम ने दिया ये रिएक्शन- लगा भी दिया...

On #WorldWildlifeDay, I salute all those working towards wildlife protection. Be it lions, tigers and leopards, India is seeing a steady rise in the population of various animals. We should do everything possible to ensure protection of our forests and safe habitats for animals.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2021