यहां अंडा भी नहीं खा सकते आप! भारत के इस शहर ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की पहली 'Vegetarian City'

World's First Vegetarian City: गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है, जहां मांस और अंडे की बिक्री व सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है. जानें ये बैन क्यों लगाया गया?

भारत में शाकाहारी लोगों के बीच, नॉनवेज खाने का क्रेज बढ़ रहा है. कई लोग तो शादी या दावत में जाने से पहले ये पूछते हैं कि वहां नॉनवेज मिलेगा या नहीं? लेकिन इस बीच भारत का एक शहर चर्चा में आ गया है, जहां मांसाहारी खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताना को दुनिया का पहला ऐसा शहर माना जा रहा है, जहां मांस के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है. इस फैसले के बाद यहां मांसाहारी चीजों की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं.

अंडा-मांस बेचने पर भी रोक

पालीताना शहर में अब चिकन, मटन, मछली और अंडे जैसी किसी भी चीज की बिक्री नहीं की जा सकती. इतना ही नहीं, यहां इन चीजों का सेवन करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है. प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला जैन समुदाय के अनुरोध पर लिया गया, क्योंकि पालीताना को जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, इसलिए शहर की धार्मिक पहचान और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.

जैन धर्म की अहिंसा से जुड़ा फैसला

पालीताना में सैकड़ों जैन मंदिर मौजूद हैं और यह शहर पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है. जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, यानी किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना पाप समझा जाता है. इसी कारण जैन समुदाय लंबे समय से चाहता था कि इस पवित्र शहर में मांसाहारी भोजन की बिक्री और सेवन पर रोक लगाई जाए. सरकार और प्रशासन ने धार्मिक भावनाओं को देखते हुए इस फैसले को लागू किया और शहर को पूरी तरह शाकाहारी घोषित कर दिया गया.

भारत के कुछ शहरों में पहले से नियम

भारत में वैसे तो नॉनवेज खाने पर कहीं पूर्ण बैन नहीं है, लेकिन कई शहरों और धार्मिक स्थानों पर मांसाहारी भोजन को लेकर सख्त नियम जरूर बनाए गए हैं. कई जगहों पर धार्मिक त्योहारों के दौरान या खास क्षेत्रों में मांस की दुकानें बंद रखी जाती हैं. लेकिन पालीताना एक ऐसा शहर बन गया है, जहां नियम सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि स्थायी रूप से लागू किया गया है. यही वजह है कि यह शहर बाकी जगहों से अलग और खास बन गया है.

यात्रा करने से पहले जान लें नियम

अगर आप कभी गुजरात के पालीताना घूमने या दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले ही यह जान लेना चाहिए कि यहां मांसाहारी भोजन न खाना और न खरीदना जरूरी है. यहां के नियमों का उल्लंघन करना अपराध माना जा सकता है. पालीताना का यह फैसला सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं है, बल्कि यह शहर की संस्कृति और पहचान को बचाने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है. यही कारण है कि यह शहर आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

