कोविड-19 महामारी से मुकाबले में भारत की मदद के लिए देश की राजधानी में आज रविवार को दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्‍लेन ऑक्‍सीजन जनरेट, वेंटिलेटर्स और दवाओं की बड़ी खेप ब्रिटेन से लेकर पहुंचा है. वहीं, जर्मन से एक विशाल कार्गो प्‍लेन सी-17 ग्‍लोबमास्‍टर ( C17 Globemaster) फ्रैंकफर्ट से 35 टन मेडिकल उपकरण लेकर मुंबई के लिए उड़ानभर कर बीच रास्‍ते में है.

बता दें कि शुक्रवार को ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से तीन 18 टन के ऑक्सीजन जेनरेटर और एक हजार वेंटिलेटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने उड़ान भरी थी और आज रविववार को सुबह करीब 8 भारत की राजधानी दिल्‍ली पहुंचा.

ब्रिटेन से आए इस माल वाहक विमान में ऑक्‍सीजन के 3 जनरेटर, 1000 वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण और दवाएं शामिल हैं. तीनों ऑक्सीजन जेनरेटर में से प्रत्येक प्रति मिनट 500 लीटर प्राणवायु का उत्पादन कर सकता है. यह जनरेटर एक साथ 50 मरीजों को एकसाथ ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई कर सकते हैं.

