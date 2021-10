world’s largest national flag made of Khadi , लद्दाख: लद्दाख (Ladakh) के एलजी उपराज्‍यपाल (Lt Governor) आरके माथुर (R.K.Mathur) ने आज भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, लद्दाख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज (world’s largest national flag) का आज शनिवार यानि 2 अक्‍टूबर के मौके पर अनावरण किया. यह राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है. इस झंडे की लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1400 किलोग्राम है. झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है. इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे.Also Read - पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी, सेना प्रमुख बोले- अक्टूबर महीने में निपटा लेंगे विवाद, हर चुनौती से निपटने को हैं तैयार

#WATCH LG Ladakh RK Mathur today unveiled the National flag created by Khadi & Village Industries Commission at an event organized by the Indian Army’s Fire and Fury Corps, Ladakh pic.twitter.com/7wMmS4ua8y — ANI (@ANI) October 2, 2021

Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में बिना परीक्षा के ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, 85000 से अधिक मिलेगी सैलरी

लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कर उसे लगाया. इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौके पर मौज़ूद रहें. Also Read - सिर्फ 20 हज़ार रुपए के लिए आतंकी बना पाकिस्तान का बाबर, कश्मीर में पकड़े जाने पर बोला- 'मुझे माँ के पास जाना है'

लद्दाख के उपराज्यपाल (Lt Governor) आरके माथुर (R.K.Mathur) ने कहा, गांधी जी ने कहा था कि हमारा झंडा एकता, मानवता का प्रतीक है और देश में हर किसी ने स्वीकार किया है. यह देश के लिए महानता का प्रतीक है. आने वाले वर्षों में, यह झंडा (लेह में) हमारे सैनिकों के लिए उत्साह का प्रतीक होगा.

Gandhi Ji had said that our flag is a symbol of unity, humanity, and a sign accepted by everyone in the country. It’s a symbol of greatness for the country…In coming years, this flag (in Leh) will be a sign of enthusiasm for our soldiers: R. K. Mathur, Lt Governor, Ladakh pic.twitter.com/WTZjSTkZPh — ANI (@ANI) October 2, 2021

खादी से दुनिया का सबसे बड़ा झंडा

लेह के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्‍यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि यह राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है. इसकी लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1400 किलोग्राम है. झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है. इस ध्वज को पूरा करने में 49 दिन लगे.

#WATCH | 150 troops of Indian Army’s 57 Engineer regiment carried the world’s largest Indian National flag made of khadi to the top of a hill at over 2000 feet above the ground level in Leh, Ladakh. It took two hours for troops to reach the top. pic.twitter.com/ZvlKEotvXy — ANI (@ANI) October 2, 2021

2000 फीट की ऊंचाई पर इस राष्ट्रीय ध्वज को दो घंटे में ले जा पाए 150 सैनिक

भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिकों ने खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेह, लद्दाख में जमीन के स्तर से 2000 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया. सैनिकों को शीर्ष पर पहुंचने में दो घंटे लग गए.