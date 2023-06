Wrestlers Protest: खाप महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया, '9 जून तक बृजभूषण शरण को गिरफ्तार करें नहीं तो...

Wrestlers Protest: कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है. पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई खाप पंचायत (khap panchayat) में राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) समेत कई किसान नेता भी जुटे. इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 9 जून तक बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए या फिर दिल्ली में तेज विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें. पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मुद्दे से संबंधित आंदोलन में उठाये जाने वाले अगले कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित ‘खाप महापंचायत’ की बैठक के बाद बीकेयू लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि वे अपनी मांग पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को 9 जून तक का समय दे रहे हैं.

“If we aren’t allowed to sit at Jantar Mantar on June 9 then there will be an announcement of Andolan,” announces Khap leaders after meeting in support of wrestlers Central govt has time till June 9. We will not compromise on anything less than the arrest of Brij Bhushan Sharan… pic.twitter.com/sR9jS4bjmg — ANI (@ANI) June 2, 2023