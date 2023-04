महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न केस: बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत के संबंध में पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में नगर पुलिस को नोटिस जारी किया है. महिला आयोग ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. महिला आयोग ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता ने आयोग को सूचित किया है कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ में अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध में शामिल रहा है.’’ उसने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता ने आयोग को यह भी बताया है कि इस संबंध में 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी.’’

Delhi | It’s been 3 months, and we haven’t got justice, that’s why we are protesting again. We demand justice, FIR has not been registered yet. We are grateful that DCW is supporting us: Wrestler Vinesh Phogat on DCW’s notice to Delhi Police for reportedly failing to register FIR… https://t.co/j7gWJNeeBn pic.twitter.com/cvSyCTV3JF — ANI (@ANI) April 23, 2023