Wrestlers Sexual Harassment Case: FIR दर्ज करने से पहले कुछ शुरुआती जांच की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का जवाब

नई दिल्ली : देश के तमाम बड़े रेसलर इन दिनों दिल्ली में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जंतर-मंतर पर बैठे रेसलरों की मांग है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रेसिडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. रेसलरों WFI प्रेसिडेंट पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप है. वह चाहते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और WFI प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच हो.

बुधवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सेक्सुअल हैरासमेंट मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ शुरुआती जांच की जरूरत है. पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तुरंत FIR दर्ज करने को कहे तो यह हो सकता है.