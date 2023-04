बृजभूषण शरण के खिलाफ 2 FIR दर्ज, इस्तीफा देने को भी तैयार WFI चीफ; पहलवान बोले- 'आंदोलन तब खत्म करेंगे जब...'

Wrestlers Protests: दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है. पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation Of India) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज कर लिया है. इसके अलावा बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज की गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने न्यू दिल्ली DCP के हवाले से बताया, ‘महिला पहलवानों की शिकायत के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं. हालांकि पहलवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बृजभूषण सिंह जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

2 FIRs registered in Connaught Place PS over the complaints by female wrestlers against WFI chief Brij Brijbhushan Sharan Singh: DCP New Delhi — ANI (@ANI) April 28, 2023