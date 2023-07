यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट ने किया तलब तो WFI चीफ का आया रिएक्शन, जानें 18 जुलाई को पेश होंगे या नहीं?

Sexual Harassment Case: दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में BJP सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) को 18 जुलाई को तलब किया है. अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. उधर, कोर्ट के समन पर बृज भूषण शरण सिंह का भी रिएक्शन आया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मैं 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होऊंगा. मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए.’

I will appear before the court on 18th July. I do not want any exemption from appearing before court: Brij Bhushan Sharan Singh to ANI (File photo)