गलत हेयर कट पर मॉडल को 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, फैसले से सहमा लग्जरी होटल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जुर्माना फिर भी भरना पड़ा!

Wrong Haircut compensation: दिल्ली की एक मॉडल आशना रॉय के गलत हेयरकट पर कंज्यूमर कोर्ट ने सैलून कंपनी को 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया था. कंपनी की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेवा में कमी की खामियों को तो स्वीकार किया, लेकिन मुआवजे की राशि को 2 करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया.

Published: February 15, 2026 10:27 AM IST
गलत हेयरकट पर महिला को मिला 25 लाख रुपये का हर्जाना

क्या आप भी किसी अहम इंटरव्यू या प्रोफेशनल काम से पहले खुद को संवारने सैलून जाते हैं? अगर हां, तो हेयरस्टाइलिस्ट को निर्देश देते समय बहुत सावधान रहें. क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन की गुंजाइश बनी तो आपका सारा लुक खराब हो सकता है. ऐसा ही कुछ दिल्ली की मॉडल आशना रॉय के साथ हुआ. इस गलत हेयरकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘सेवा में कमी’ को तो स्वीकार किया, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट द्वारा तय 2 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि को घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया. आइये जानते हैं पूरा मामला…

क्या था पूरा विवाद?

साल 2018 में आईजीएम (IIM) कलकत्ता की छात्रा और मॉडल आशना रॉय दिल्ली के 5-सितारा होटल ITC मौर्या के सैलून में हेयरकट कराने गईं. उन्होंने लंबे फ्लिक्स (Layered styling) की मांग की थी, लेकिन हेयरस्टाइलिस्ट ने उनके निर्देश के उलट बाल बहुत छोटे कर दिए. आशना के मुताबिक, उनके बालों को उनकी पसंद के खिलाफ करीब 4 इंच छोटा कर दिया गया, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा. होटल ने दावा किया कि उन्होंने संतुष्टि जताई थी, लेकिन मॉडल ने इसे सेवा में कमी बताते हुए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) ने आशना के मानसिक तनाव और करियर के नुकसान को देखते हुए सैलून को 2 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भरने का आदेश दिया. आयोग ने फैसले में कहा कि एक मॉडल के लिए उसके बाल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं.

हर राज्य में HC का नियम, फिर 29 राज्यों के लिए सिर्फ 25 हाई कोर्ट क्यों? जानिए 8 केन्द्र शासित प्रदेश के लोग कहां करते हैं अपील 0

सुप्रीम कोर्ट में लग्जरी होटल की दलील

ITC मौर्या कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए. होटल का तर्क था कि 2 करोड़ रुपये का मुआवजा बहुत ज्यादा है और मॉडल ने इसके पक्ष में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए. कोर्ट ने भी माना कि फोटोकॉपी और अनुमानों के आधार पर करोड़ों का हर्जाना नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुआवजा वास्तविक नुकसान के बराबर होना चाहिए, न कि शिकायतकर्ता की मनमर्जी (Whims and Fancies) पर. ठोस सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने हर्जाने को 2 करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया, जो होटल को देना होगा.

घर बैठे कैसे करें कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत?

आज के समय में कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करना बहुत आसान है. उपभोक्ता ई दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि 5 लाख रुपये तक के सामान या सेवाओं से जुड़े मामलों में कंज्यूमर को कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है.

