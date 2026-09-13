BRICS समिट में शी जिंगपिंग का 4 पॉइंट प्लान, वेस्ट एशिया में शांति के लिए युद्ध रोकने से लेकर टू-स्टेट सॉल्यूशन पर जोर

ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए चार प्रस्ताव रखे. उन्होंने स्थायी युद्धविराम, राजनीतिक समाधान, दो-राष्ट्र समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की वकालत की.

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Xi Jinping BRICS Summit 2026: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर चार सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रखा. उन्होंने ब्रिक्स देशों से वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की. शी ने कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करने, संघर्ष समाप्त करने और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है.

शनिवार को ब्रिक्स सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है. ग्लोबल साउथ का प्रभाव बढ़ रहा है और दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था मजबूत हो रही है. दूसरी तरफ एकतरफावाद और शक्ति की राजनीति के बढ़ने से वैश्विक शांति, सुरक्षा और शासन व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं.

वेस्ट एशिया के लिए चार प्रस्ताव

शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए चार प्रमुख सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और स्थायी एवं व्यापक युद्धविराम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने संघर्ष के मूल कारणों पर ध्यान देने की जरूरत बताई. इसके साथ ही क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी भरोसा बहाल करने और एक नए सुरक्षा ढांचे के निर्माण की बात कही.

शी ने कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा लंबे समय से पश्चिम एशिया की समस्या के केंद्र में रहा है. उनके मुताबिक इसका मूल समाधान टू-स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने और इजरायल तथा फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में है. चीन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए काम करने की इच्छा भी जताई.

UN चार्टर का पालन जरूरी

चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को अंतरराष्ट्रीय हॉटस्पॉट मुद्दों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. उनके मुताबिक युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था में दरार और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कमजोर तरीके से लागू किए जाने से अस्थिरता बढ़ रही है.

AI पर भी चीन का बड़ा प्रस्ताव

शी जिनपिंग का भाषण सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने AI को भविष्य के वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया. उन्होंने ब्रिक्स देशों से AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, ओपन सोर्स तकनीक और ज्ञान साझा करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने का आह्वान किया. चीन ने ‘BRICS Initiative on Artificial Intelligence Empowering New Industrialisation’ का प्रस्ताव रखा. चीन ने कहा कि वह अन्य देशों के साथ AI रिसर्च और सप्लाई चेन सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. इसका मकसद नई तकनीक को औद्योगिक विकास से जोड़ना है.