PM मोदी के डिनर में नहीं पहुंचे शी जिनपिंग, मुलाकात के बाद होटल लौटे चीनी राष्ट्रपति; जानें क्या है वजह

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री के विशेष रात्रिभोज में शामिल नहीं हुए. उनकी गैरमौजूदगी की वजह साफ नहीं हुई, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत कई नेता मौजूद रहे.

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प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग रात्रिभोज में शामिल नहीं हुए.

शी की गैरमौजूदगी की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई ब्रिक्स नेता डिनर में पहुंचे.

करीब सात साल बाद भारत आए हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग.

Xi Jinping Skip PM Modi Dinner: भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम द्विपक्षीय बातचीत हुई. लेकिन इसके कुछ घंटे बाद शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित विशेष रात्रिभोज में शामिल नहीं हुए. उनकी गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है.

सूत्रों के मुताबिक, शी जिनपिंग शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंचे थे. उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की. हालांकि, शाम को आयोजित विशेष रात्रिभोज में वह नजर नहीं आए. शी जिनपिंग के डिनर में शामिल नहीं होने की आधिकारिक वजह फिलहाल सामने नहीं आई है.

मामले से परिचित एक सूत्र के मुताबिक, संभव है कि चीनी राष्ट्रपति सम्मेलन और बैठकों के बाद आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए हों. हालांकि, उनकी अनुपस्थिति को लेकर अभी तक चीन या भारत की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक संकेत के तौर पर देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी.

कई बड़े नेता डिनर में रहे मौजूद

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आयोजित इस रात्रिभोज में ब्रिक्स देशों के कई नेता और भारत के वरिष्ठ राजनेता शामिल हुए. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. भारत की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान रात्रिभोज में शामिल हुए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी डिनर में पहुंचे.

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी नहीं पहुंचे

शी जिनपिंग के अलावा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी रात्रिभोज में मौजूद नहीं थे. वह दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अपने देश के लिए रवाना हो गए थे.

7 साल बाद भारत आए हैं शी जिनपिंग

शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत आए हैं. उनकी यात्रा को भारत-चीन संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ गया था.

ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक पर खास नजर रही. दोनों नेताओं की बातचीत ऐसे समय हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं.

ब्रिक्स सम्मेलन में 21 देश शामिल

भारत 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इसमें ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा 10 साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं. कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी हो रही है.

फिलहाल शी जिनपिंग के रात्रिभोज में शामिल नहीं होने की वजह स्पष्ट नहीं है. उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत और आगे होने वाली गतिविधियों पर अब भारत-चीन संबंधों के नजरिए से खास नजर रहेगी.