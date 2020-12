ITBP use yaks for supply of essential supplies like fuel to troops stationed at forward posts at the height of 15,500 ft. The yaks can climb steep mountains carrying 90kg weight: says an ITBP soldier deployed at a forward post near LAC in #Tawang sector, #Arunachal Prades: LAC पर चीन के खिलाफ 24 घंटे मोर्चा लेने के लिए तैयार इंडियन-तिब्‍बत बॉर्डर पुलिस के जवानों के लिए याक ‘रामबाण’ की तरह हैं. ये बात 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात ITBP के जवानों का कहना है. Also Read - चीनी जलक्षेत्र में फंसे 39 भारतीय, चीन ने कहा- इसका भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों से कोई संबंध नहीं

अरुणालच प्रदेश (Arunachal Pradesh) के तवांग सेक्‍टर (Tawang sector) में LAC पर तैनात आईटीबीपी के एक जवान ने बताया कि 15,500 ft की ऊंचाई पर हम अग्रिम पोस्‍टों तक जरूरी सामान जैसे ईंधन आदि की आपूर्ति के लिए याकों का उपयोग करते हैं. याक 90 किलो का वजन लेकर पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई कर सकते हैं.

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात आईटीबीपी सिपाही का कहना है कि हम 15,500 फीट की ऊंचाई पर आगे की चौकियों पर तैनात सैनिकों को ईंधन जैसी आवश्यक आपूर्ति के लिए याक का उपयोग करते हैं. याक 90 किलोग्राम वजन लेकर खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं. जवान ने बताया कि इस याक का नाम कालू है.