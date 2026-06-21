यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी, हेड कांस्टेबल की मौत

Yamuna Expressway Accident: ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. भाजपा विधायक राजेश चौधरी के काफिले के साथ चल रही पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी की टक्कर एक डंपर से हो गई. हादसे में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए.
पुलिस के मुताबिक यह हादसा जेवर थाना क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ. बताया जा रहा है कि डंपर गलत दिशा से यमुना एक्सप्रेसवे पर आ रहा था. इसी दौरान उसकी टक्कर विधायक के काफिले के साथ चल रही पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एस्कॉर्ट वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह यादव को मृत घोषित कर दिया. वह मथुरा पुलिस लाइन में तैनात थे. वहीं दूसरे घायल हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह को मामूली चोटें आई हैं. उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. इस हादसे से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है.
हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने डंपर को भी अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गलत दिशा में वाहन चलाना हादसे की मुख्य वजह हो सकती है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. हादसे के समय मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. जांच पूरी होने के बाद हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी.
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