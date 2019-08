नई दिल्ली: यमुना नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान को पार कर गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति का आकलन करने और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों की एक बैठक बुलाई है.

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यमुना 204.7 मीटर पर बह रही थी और रविवार शाम छह बजे हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद इसका जलस्तर 207 मीटर तक बढ़ने की संभावना है.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधों की समीक्षा करने और स्थिति का आकलन करने के लिए सोमवार दोपहर सभी संबंधित विभागों की एक बैठक बुलाई है.

दिल्ली सरकार ने रविवार को शहर में बाढ़ की चेतावनी जारी की और यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान से पार कर जाने की आशंका के चलते निचले इलाके में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Water level (of Yamuna river) is expected to cross the danger mark, today evening. Water can reach here during the next two days with full force, all our officers and ministers are monitoring the situation 24×7. pic.twitter.com/MuLVq1BZCx

