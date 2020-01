नई दिल्ली: हरियाणा के यमुनानगर में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल, मोटरसाइकिल और सड़क पर खड़ी कार को टक्कर मारते हुए चली गई , जिसमें 5 लोग घायल हो गए. इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

#WATCH Haryana: A speeding car hits a cycle, a motorcycle and a parked car on a road in Yamuna Nagar, 5 people injured. Police have begun investigation. (11.1.20) pic.twitter.com/b52Qz3whNQ

