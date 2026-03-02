By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने गए लड़के को दी ऐसी मौत.. रूह कांप जाएगी, फेविकॉल से होंठ चिपकाए, मुंह में कपड़ा ठूंसा
यह मामला एक बार फिर प्रेम संबंधों में उभरने वाली ईर्ष्या, बदले और हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करता है. पुलिस जांच जारी है, और आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है.
हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. यह घटना तीर्थ नगर (Teerth Nagar) इलाके के पास रेलवे लाइनों के नजदीक हुई, जहां 2 साल युवक राजीव का शव पेड़ से बंधा हुआ मिला. शव की हालत देखकर पुलिस और स्थानीय लोग भी स्तब्ध रह गए.
मामले की शुरुआत 27 फरवरी 2026 से मानी जा रही है, जब राजीव घर से निकला था. परिवार के अनुसार, वह अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा से मिलने गया था, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था और वह उसे सरप्राइज देने की योजना बना रहा था. लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, और अगले दिन यानी 1 मार्च 2026 को तीर्थ नगर के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक एक पेड़ पर उसका शव बरामद हुआ.
मुंह में फेविकोल डालकर कपड़ा ठूंस दिया गया
शव की स्थिति अत्यंत क्रूर थी. मुंह में फेविकोल डालकर कपड़ा ठूंस दिया गया था, जिससे होंठ चिपक गए थे और सांस लेना असंभव हो गया. गले पर दबाव के गहरे निशान थे, जो बताते हैं कि गला घोंटकर हत्या की गई. शव को पेड़ से रस्सी से बांधा गया था, और पेड़ पर रस्सी के ऐसे निशान मिले कि लगता है हत्या कहीं और की गई और फिर शव को यहां लाकर फेंका या लटकाया गया.
राजीव के शरीर पर विशेष रूप से छाती (दिल के ऊपर) पर “स्नेहा” नाम लिखा या टैटू जैसा था, जबकि बाजू पर उसका अपना नाम “राजीव” अंकित था. यह नाम हत्या में प्रेम संबंध या ईर्ष्या को इंगित करते प्रतीत होते हैं.
लव ट्रायंगल या प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या
पुलिस जांच में संकेत मिले हैं कि यह लव ट्रायंगल या प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या हो सकती है. राजीव पिछले 2 साल से स्नेहा के संपर्क में था. परिजनों ने शिकायत पर स्नेहा और उसके परिवार पर ही हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने स्नेहा को हिरासत में लेकर उससे और उसके प्रेमी (या संभावित अन्य संबंधित) से पूछताछ शुरू कर दी है.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन प्रारंभिक जांच से गला घोंटना और मुंह बंद करने से दम घुटने से मौत की पुष्टि हो रही है.परिजन इस क्रूरता से सदमे में हैं. पोस्टमॉर्टम रूम के बाहर उनका हंगामा भी हुआ, क्योंकि वे न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हत्या की पूरी साजिश का खुलासा जल्द होगा. इलाके में लोग इस घटना से आहत हैं और महिलाओं-युवाओं में डर का माहौल है .