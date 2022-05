नई दिल्ली: जम्‍मू-कश्‍मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए, जिनमें कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं. अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी.Also Read - J&K: अनंतनाग एनकाउंटर में LeT दो आतंकी ढेर, जवान शहीद, शोपियां मुठभेड़ में नागरिक की मौत

कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, मलिक ने अदालत को बताया कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता. Also Read - पंजाब के मोहाली में RPG 26 ब्लास्ट के तार खालिस्तान ही नहीं ISIS से भी जुड़ते हैं, भारत के लिए बड़े खतरे का है संकेत

Terror funding case: Separatist leader Yasin Malik pleads guilty before the NIA court today. Recently the court had ordered the framing of charges against several separatist leaders including Yasin Malik under UAPA

— ANI (@ANI) May 10, 2022