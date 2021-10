Mehbooba Mufti, Jammu & Kashmir, CRPF, Terrorism, PDP, militants, News: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है. उन्‍होंने एक वीडियो पोस्‍ट किया है, जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं, वीडियो में महबूबा कह रही हैं, ”हम आतंकवादियों की गोलियों से मरने वालों के परिजनों से मिलते हैं. हाल ही में सीआरपीएफ ने एसटी समुदाय के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हम उनके अपने परिवार से मिलने गए लेकिन घर में ताला लगा था. ये कैसा सिस्टम है इनका, कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे वो ठीक है, मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत.”Also Read - आर्यन के पीछे एजेंसियां इसलिए पड़ी हैं क्योंकि उनका सरनेम खान है: महबूबा मुफ्ती

#WATCH | We meet kin of those who die due to militants’ bullets. Recently,CRPF shot dead a person of ST community. Went to meet his family but house was locked. Yeh kaisa system hai inka,koi humare mulk ki goli se mare vo thik hai, militant ki goli se mare vo galat:Mehbooba Mufti pic.twitter.com/6plCKVEMGy

