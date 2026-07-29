Today 29th july Weather: दिल्ली-एनसीआर में ओलों की चेतावनी, उत्तराखंड से तमिलनाडु तक भारी बारिश का अलर्ट, जानें देश का मौसम

देशभर में हर तरफ बारिश का दौर जारी है, दिल्ली-एनसीआर में 29 जुलाई को गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी, तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा. पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, उत्तराखंड में कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी. पहाड़ी इलाकों से लगभग हर दिन भू स्खलन की खबरें सामने आ रही हैं. आइए जानते हैं 29 जुलाई के लिए क्या है देशभर में मौसम का हाल.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 29 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी केपूर्वानुमान के मुताबिक 29 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी. 30 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 31 जुलाई को भी मौसम सुहावना बना रहेगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंडके कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं और स्थानीय लोगों के साथ-साथ चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. प्रशासन ने केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों से कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और अन्य मौसम संबंधी हादसों का खतरा काफी बढ़ सकता है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में बुधवार और गुरुवार 29 और 30 को भी पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और गरज-चमक हो सकती है. 30 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है.
मौसम विभाग ने 30 जुलाई को नीलगिरि जिले के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि पश्चिमी घाट के अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
31 जुलाई को कोयंबटूर, नीलगिरि और थेनी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी घाट के अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी के शेष हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.
पूर्वानुमान के अनुसार, 1 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहेगा. कोयंबटूर, नीलगिरि और थेनी जिलों में एक बार फिर कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, उत्तर तटीय जिलों, पुडुचेरी और कराईकल में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है.
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ओर से सोमवार को कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है. आईएमडी की ओर से पूरे हफ्ते हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है. आने वाले दिनों में पूर्वी भारत में भी मानसून की अच्छी-खासी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. आईएमडी के मुताबिक, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड और बिहार में भारी बारिश होने की आशंका है. ओडिशा में सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग की सलाह मानने, तेज बारिश के समय गैर-जरूरी यात्रा से बचने और बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की संभावना वाले इलाकों में जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है.
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