नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ रुपए मूल्य का फ्लैट कुर्क किया है. ईडी ने शुक्रवार को कहा कि कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग जांच के सिलसिले में फ्लैट कुर्क किया गया है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत 77 साऊथ आडले स्ट्रीट स्थित अर्पाटमेंट- 1 की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है. बता दें कि इससे पहले, ईडी पीएमएलए के तहत अन्य जांच मामलों में अमेरिका, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में इसी तरीके से संपत्ति कुर्क कर चुकी है.

ईडी ने एक बयान में कहा, "फ्लैट का बाजार मूल्य 1.35 करोड़ पौंड (करीब 127 करोड़ रुपए) है. राणा कपूर ने 2017 में डीओआईटी क्रिएशंस जर्सी लि. के नाम पर 99 लाख पौंड (करीब 93 करोड़ रुपए) में यह फ्लैट खरीदा था. वह खुद फ्लैट का मालिक है.

ED attaches under PMLA, residential apartment at 77 South Audley Street, London, UK worth ₹ 127 Crore of Rana Kapoor in Yes Bank case.

