मुंबई: यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HDFL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. खबरों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर से कुल 15 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित आवास पर छापे मारे थे.

