नई दिल्लीः संकटग्रस्त यस बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसके ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड और ऋणों का भुगतान अन्य बैंक खातों के माध्यम से कर सकते हैं. इससे पहले नकदी संकट के चलते रिजर्व बैंक ने उसके कामकाज पर रोक लगा दी थी.

बैंक के कामकाज पर रोक के बाद एटीएम और बैंक की शाखाओं के सामने पैसे निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें देखी गईं. ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसे अन्य प्लेटफार्म के जरिए भी पैसे नहीं निकाल पा रहे थे. इसके अलावा विदेशी मुद्रा सेवाएं और क्रेडिट कार्ड सेवाएं भी प्रभावित हुईं.

YES BANK: Inward IMPS/NEFT services have now been enabled. Payments can be made towards YES BANK Credit Card dues and loan obligations from other bank accounts. pic.twitter.com/n02Fd5tX4M

— ANI (@ANI) March 10, 2020