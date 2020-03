नई दिल्ली: सीबीआई Central Bureau of Investigation ने सोमवार को घोटालों से ग्रसित डीएचएफएल द्वारा यस बैंक Yes bank के सह-संस्थापक राणा कपूर Rana Kapoor के परिवार को कथित रूप से 600 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के मामले में सात स्थानों पर छापे मारे.

CBI के अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों के दल मुंबई में आरोपियों के आवास और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ले रहे हैं.

CBI के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी का आरोप है कि कपूर ने डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वाधवन के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर यस बैंक के माध्यम से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता मुहैया कराई और उसके बदले राणा के परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ मिला.

Maharashtra: Central Bureau of Investigation (CBI) raids are underway at 7 locations in Mumbai, in connection with a case against #YesBank founder Rana Kapoor. https://t.co/tGygFGIvcp pic.twitter.com/bgEUS29FND

