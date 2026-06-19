योग दिवस: इस बार कोलकाता में होंगे PM नरेंद्र मोदी- रेड रोड को बंद करने पर सियासी घमासान शुरू

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस बार योग दिवस के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी कोलकाता में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे.

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योग दिवस 2025 में अभ्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तस्वीर @PTI)

International Yoga Day 2026: पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं. 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस (International Yoga Day 2026) मनाया जाना है. इस कार्यक्रम के लिए कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड को योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए चुना गया है. यहां प्रधानमंत्री मोदी इस योग कार्यक्रम की अगुआई करेंगे. कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं, जिसके चलते 14 जून से रेड रोड को बंद कर दिया गया है. इसे लेकर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है. सत्ता से बाहर हुई तृणमूल कांग्रेस ने जहां इस पर सवाल उठाए हैं, वहीं ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन(AILU) भी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी.

रेड रोड बंद करने के खिलाफ वकीलों ने हाई कोर्ट में दी याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट में AILU ने याचिका दी कि 14 जून से ही इस रोड को बंद करने के चलते वकीलों और आम लोगों को कोर्ट आने-जाने में परेशानी हो रही है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं यह रोड बंद रहने तक यहां आने-जाने वाले आम लोगों के लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाए. साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत ही यह रास्ता खोल दिया जाए.

वकील बोले- रोड बंद करने से हो रही तकलीफ

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने दलील दी कि पूरी सड़क को बंद करने की बजाए उसका एक हिस्सा खुला रखा जा सकता था. इससे लोगों को लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता. बता दें इस कार्यक्रम में करीब 35000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है.

सरकार बोली- वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस इलाके में वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी नहीं होगी. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिस पर आगे की सुनवाई होगी.

Eid prayers could not be held for 1 hour for 1 day on Red Road but same Red Road closed to traffic for a week for Yoga Divas. Abu Taher Khan, Khalilur Rahman, Yusuf Pathan – have guts to ask your paymasters this question. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 18, 2026

TMC ने भी उठाए सवाल

इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मित्रा ने भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इस कार्यक्रम की तुलना ईद की नमाज से करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. महुआ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘रेड रोड पर एक दिन एक घंटे के लिए भी ईद की नमाज नहीं हो सकती लेकिन उसी रेड रोड पर योगा दिवस के लिए एक सप्ताह तक ट्रेफिक रोक दिया गया है. अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान में इतनी हिम्मत है कि वे अपने वेतनाधिकारी से यह सवाल पूछ पाएं.’

TMC छोड़कर गए मुस्लिम सांसदों को भी घेरा

इस पोस्ट में महुआ मित्रा ने टीएमसी के उन पूर्व मुस्लिम नेताओं को घेरा है, जो राज्य में पार्टी की हार के बाद पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं.

WB सरकार के आदेश पर कर्मचारी संगठनों ने भी उठाए सवाल

इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने को कहा था. इसे लेकर राज्य कर्मचारी संगठनों ने भी आपत्ति जताई है. यह मामला भी अदालत में पहुंचा, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों से सिर्फ अनुरोध किया है.