देश-विदेश में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाया जा रहा है. इस अवसर पर योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में योग कर रहे हैं. बाबा रामदेव के साथ बड़ी संख्या में बच्चे और अन्य लोगों ने भी योग कर रहे हैं. कर्नाटक से मैसूर में थोड़ी ही देर में पीएम मोदी योग करेंगे तो देवभूमि उत्तराखंड में इस बार योग दिवस खास होने वाला है. यहां तीन केंद्रीय मंत्री थोड़ी ही देर में योग करेंगे. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर नैनीताल, केदारनाथ धाम एवं हर की पैड़ी पर विशेष आयोजन होगा.

नैनीताल में मल्लीताल फ्लैट्स मैदान में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, केदारनाथ में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री डा.संजीव कुमार बालियान और हरकी पैड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे.

Uttarakhand | On #InternationalYogaDay, Yog Guru Ramdev performs yoga at Patanjali Yogpeeth in Haridwar. Children and many other people also attend the event. pic.twitter.com/5b4qhrmXxl — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2022

अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान देश के पूर्वी छोर एटीएस लोहितपुर में योग कर रहे हैं.

Arunachal Pradesh | Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) practice yoga at the eastern tip of the nation, ATS, Lohitpur on #InternationalYogaDay pic.twitter.com/0DXD5Ts5BJ — ANI (@ANI) June 21, 2022

वहीं गुजरात में भी बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं. वडोदरा में गुजरात पब्लिक स्कूल में 40 बाय 40 फीट की रंगोली बनाई गई है. यहां पर लोग योग कर रहे हैं.