वॉशिंगटन: अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र के 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद से अमेरिका में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. श्रृंगला ने रविवार सुबह यहां ‘नेशनल मॉन्यूमेंट’ में सैकड़ों योग प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनियाभर के लोगों ने भाषायी और सांस्कृतिक सीमाओं को दरकिनार कर योग को व्यापक स्तर पर अपनाया है और अमेरिका में लाखों लोग योग करते हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका और दुनिया में हालिया वर्षों में योग की लोकप्रियता काफी बढ़ी है.’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग समारोह आयोजित करने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों की प्रशंसा की है.

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सभी महाद्वीपों में योग दिवस 2019 संबंधी समारोह पूरे जोश के साथ आरंभ हो गए हैं. मैं आपसे अपने-अपने देशों में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लेने और अपनी भागीदारी से योग कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील करता हूं.’’

Across all continents, the #YogaDay2019 celebrations have begun with immense fervour. I urge you all to join the Yoga Day programmes in your respective nations and enrich the Yoga programmes with your participation. pic.twitter.com/bmA5ublVYE

— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2019