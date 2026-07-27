कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 30 जुलाई से स्पेशल बस सेवा, चप्पे-चप्पे रहेगी CCTV और पुलिस की निगरानी

Kanwar Yatra 2026 UP Guidelines: 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा 2026 के लिए यूपी की योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का खाका तैयार किया है. हरिद्वार, वाराणसी और अयोध्या मार्गों पर अतिरिक्त बसों के संचालन के साथ-साथ 24x7 कंट्रोल रूम, ड्रोन-CCTV से निगरानी और मेरठ जोन में 62 अस्थायी पुलिस चौकियां तैयार किया गया है.

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उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा

30 जुलाई से हरिद्वार, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज रूटों पर UPSRTC की अतिरिक्त बसें चलेंगी.

चप्पे-चप्पे पर CCTV व ड्रोन से निगरानी होगी, मेरठ जोन में 4 अस्थायी थाने और 58 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं.

बसों के सुचारू संचालन, ट्रैफिक डायवर्जन और यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे.

रूट पर पर मांस-मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और बस स्टेशनों पर पेयजल, सफाई व मेडिकल कैंप की व्यवस्था होगी,

Sawan Mela: 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के पवित्र महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लाखों की संख्या में निकलने वाले शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठकों के बाद निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान अनुशासन, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए.

अब कोई नहीं रोक सकता कांवड़ यात्रा: CM योगी

मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार शिवभक्तों को पूरी सहूलियत और सुरक्षा दे रही है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों को भगवा कपड़ों और कांवड़ यात्रा से समस्या थी, लेकिन अब पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ यात्रा संपन्न कराई जाएगी.

हरिद्वार और प्रमुख धामों के लिए एक्स्ट्रा बसें

कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम (UPSRTC) ने हरिद्वार मार्ग के साथ-साथ लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज रूटों पर अतिरिक्त बसों का बेड़ा तैनात करने का फैसला किया है. हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24×7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा, जो बसों के संचालन और रूट डायवर्जन पर नजर रखेगा. यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, पूछताछ काउंटर, भोजन स्टॉल और बैठने की उचित व्यवस्था की गई है. बस चालकों का अनिवार्य ‘ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट’ होगा और निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा.

मेरठ जोन में 4 नए पुलिस थाने और 58 चौकियां

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए मेरठ जोन में विशेष व्यवस्था की गई है. डीआईजी कलानिधि नैथानी के अनुसार, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए 4 अस्थायी पुलिस थाने और 58 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं. मेरठ में 9, बुलंदशहर में 17, बागपत में 11 और हापुड़ में 21 अस्थायी चौकियां स्थापित की गई हैं. सभी इकाइयों को GPS से मैप किया गया है. श्रद्धालुओं को रूट और नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने के लिए QR कोड लगाए गए हैं, साथ ही फर्स्ट-एड और हेल्प डेस्क भी उपलब्ध रहेगी.

मांस-मदिरा बिक्री पर पाबंदी और DJ के कड़े नियम

सुरक्षा और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्गों पर मांस और शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. इसके अलावा डीजे (DJ) की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई के लिए तय मानकों का पालन अनिवार्य होगा. सोशल मीडिया पर अफवाह या फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ड्रोन कैमरे, CCTV और पुलिस गश्त से पूरे रूट की निगरानी होगी.