CM पद पर सस्पेंस के बीच योगी आदित्यनाथ ने की PM मोदी से मुलाकात, 1 घंटे से ज्यादा समय तक किन मुद्दों पर हुई बात?

राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम पद पर जारी सस्पेंस के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को PM नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने BJP प्रमुख जेपी से भी मुलाकात की. बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य और अयोध्या के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर जानकारी दी है.

बताया गया कि CM योगी ने अयोध्या के विकास से जुड़ी अहम परियोजनाओं के पूरे होने की टाइमलाइन से भी प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया. जनवरी 2024 में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा हुई.

