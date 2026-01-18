By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
योगी सरकार का बड़ा दांव, यूपी में 'जीरो पावर्टी मिशन', 3 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत तीन करोड़ पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा, जिनमें से कम से कम एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति' बनाने का लक्ष्य तय किया गया है.
UP Zero Poverty Mission: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. राज्य सरकार अब एक ऐसे व्यापक अभियान को अमल में लाने जा रही है, जिसका सीधा असर करोड़ों ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा. इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना है. इसी सोच के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों को विस्तार देने का फैसला किया गया है.
सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की लगभग तीन करोड़ पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए. इनमें से कम से कम एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति’ बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है, यानी ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे ज्यादा हो. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उसे पूरी गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को साफ कहा गया है कि यह महज आंकड़ों की योजना नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाला बदलाव होना चाहिए.
वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले ही 9 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे करीब एक करोड़ परिवारों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं. अब सरकार की नजर उन परिवारों पर है, जो अब तक किसी भी समूह का हिस्सा नहीं बन सके हैं. जीरो पावर्टी अभियान के तहत ऐसे लगभग 6.67 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है। इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी पात्र महिला इस पहल से वंचित न रह जाए.
बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच, सस्ता ऋण, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और महिलाएं छोटे व्यवसाय, कृषि आधारित गतिविधियों या सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी.
योजना की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने सख्त निगरानी व्यवस्था भी बनाई है. मंडल स्तर पर मंडलायुक्त, जिला स्तर पर जिलाधिकारी और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी. नियमित समीक्षा बैठकों के साथ हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजना अनिवार्य होगा. कुल मिलाकर, यह अभियान उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है.
