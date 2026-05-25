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Yogi Ki Pati: गर्मी की छुट्टियां होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम लिखी 'पाती', माता-पिता से भी की ये खास अपील

Yogi ki pati summer vacation: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'योगी की पाती' के जरिए प्रदेश के बच्चों और अभिभावकों को गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक बनाने की अपील की. सीएम ने माता-पिता से बच्चों को ननिहाल और ददिहाल ले जाने की अपील की है, ताकि वे दादा-दादी और नाना-नानी से भारतीय परंपरा और संस्कारों को सीख सकें.

Published date india.com Published: May 25, 2026 10:47 AM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
CM Yogi ki pati
बच्चों एवं उनके पेरेंट्स के नाम यूपी CM योगी आदित्यनाथ की पाती

Yogi Ki Pati: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों के चेहरे पर रौनक छाई हुई है. वे छुट्टियां मनाने को लेकर पहले से ही तरह-तरह के प्लान बनाने में लगे हैं. इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ढे़रों सुझाव दिए. यूपी के सीएम ने इसके लिए बच्चों और उनके माता-पिता के नाम ‘योगी की पाती’ लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने छुट्टियों को सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि सीखने और संस्कारों के बारे में जानने में भी लगाने को कहा है. आइए जानते हैं कि सीएम योगी ने इस भावुक पत्र में बच्चों और उनके अभिभावकों से क्या खास अपील की है…

छुट्टियों में पहचानें अपनी रुचि

सीएम योगी ने अपनी पाती में कहा कि गर्मी की छुट्टियां केवल खाली बैठने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सुनहरा मौका हैं. स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से राहत मिलते ही बच्चों को नई भाषाएं, कोडिंग या कोई नया कौशल सीखने की कोशिश करनी चाहिए. पत्र में उन्होंने अच्छी पुस्तकें पढ़ने, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पाक कला (कुकिंग), संगीत और बागवानी जैसी रुचियों को विकसित करने की सलाह दी है. उनका मानना है कि इन रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व निखरेगा और वे जीवन के नए अनुभव प्राप्त करेंगे. ये छोटे-छोटे रचनात्मक प्रयास ही बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं.

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ननिहाल-ददिहाल की सैर

सीएम ने अभिभावकों से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि पेरेंट्स, बच्चों को अपने दादा-दादी और नाना-नानी के पास जरूर भेजें. आज के डिजिटल युग में बच्चे अपने बुजुर्गों के अनुभवों और कहानियों से दूर होते जा रहे हैं, जिसे सुधारना बेहद जरूरी है. परिवार के साथ बिताया गया समय बच्चों को उनकी जड़ों, पारिवारिक मूल्यों, संस्कारों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का काम करेगा. बुजुर्गों की छत्रछाया में रहकर बच्चे जो जीवन मूल्य सीखेंगे, वह उन्हें किसी भी स्कूल या किताब में नहीं सिखाया जा सकता. इसलिए इस बार की छुट्टियों में बच्चों को अपने ननिहाल और ददिहाल ले जाने की योजना आज ही से बनाना शुरू कर दें.

दुधवा, चूका बीच और कतर्नियाघाट की सैर

सीएम योगी ने बच्चों को प्रकृति और जैव विविधता से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के ही बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर जाने का सुझाव दिया है. उन्होंने पत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत के चूका बीच और कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार जैसे प्राकृतिक स्थलों का विशेष रूप से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जब बच्चे मिट्टी, पानी, जंगल और वन्यजीवों को करीब से देखते हैं, तभी उनके भीतर पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता जागती है. जिस तरह मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही सबसे अधिक फलदायी होता है, ठीक उसी तरह प्रकृति से जुड़े बच्चे ही भविष्य के सजग नागरिक बनेंगे. इसलिए इन छुट्टियों में बच्चों को सिर्फ मॉल या सिनेमाघर ले जाने के बजाय प्रकृति की गोद में घूमना-फिरना बेहद यादगार रहेगा.

प्लास्टिक मुक्त छुट्टियां मनाएं

अपने पाती या पत्र के अंत में सीएम योगी ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही जरूरी अपील की है कि सभी मिलकर छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाएं. उन्होंने सभी से यात्रा या पिकनिक के दौरान कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने और सिंगल-यूज प्लास्टिक से बचने के सुझाव दिए. बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता की आदत डालने, कचरा इधर-उधर न फैलाने और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी गई है. सीएम का मानना है कि कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए हमारे द्वारा किए गए ये छोटे-छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़े बदलाव का आधार बनेंगे.

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