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Yograj Singh FIR: युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, महिलाओं पर विवादित कमेंट से जुड़े मामले में मांगी ये राहत

Yograj Singh Controversy: 'लुक्खे'वेब सीरीज में महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक डायलॉग के चलते पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में बीएनएस की धारा 79 और आईटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. वहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है.

Published date india.com Published: May 17, 2026 4:48 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Yograj singh father in court on onscence comments on women
योगराज सिंह अंतरिम जमानत की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे

Yograj Singh Lukkhe Controversy: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह एक बार फिर अपने बयानों के चलते कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. वेब सीरीज लुक्खे (Lukkhe) में महिलाओं को लेकर बोले गए एक आपत्तिजनक डायलॉग के बाद चंडीगढ़ में उनके खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 36 थाने में FIR दर्ज की गई है. इस शिकायत में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

अदालत पहुंचे योगराज सिंह

महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए योगराज सिंह ने चंडीगढ़ की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट ने इस मांग को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जल्द जवाब देने को कहा है. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 मई को होनी तय की गई है, जहां पुलिस अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी.

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लुक्खे वेब सीरीज से जुड़ा विवाद

यह विवाद हिंदी वेब सीरीज ‘लुक्खे’ के एक 17 सेकंड के छोटे से वीडियो क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुरू हुआ. सीरीज में ‘वालिया साहब’ का किरदार निभा रहे योगराज सिंह एक महिला पुलिस अधिकारी से बेहद शर्मनाक और कथित तौर पर महिला विरोधी डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं. डॉयलॉग में कहा गया है कि महिलाओं का काम सिर्फ दिन में चूल्हा-चौका संभालना और रात में शारीरिक संबंध बनाना है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में दो स्थानीय वकीलों की शिकायत के आधार पर योगराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 62-ए के तहत केस दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह संवाद समाज में कामकाजी और घरेलू दोनों तरह की महिलाओं का घोर अपमान करता है.

महिला आयोग ने लिया संज्ञान

सोशल मीडिया पर विवाद के लगातार तूल पकड़ने के बाद पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का कड़ा स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने पंजाब पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की गहराई से जांच करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. महिला आयोग जल्द ही पुलिस महानिदेशक (DGP) से मुलाकात कर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब करेगा.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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