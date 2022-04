WHO Report: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक चौंकाने वाली रिसर्च की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया की 99% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है. वायु प्रदूषण का सीधा असर आपके फेफड़ों तक हो रहा है जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो इतनी गंदी हो चुकी है कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी. विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट का सीधा मतलब है कि धरती पर मौजूद 797 करोड़ लोग वायु प्रदूषण की वजह से प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं.Also Read - Most Polluted City: दुनिया के 50 सर्वाध‍िक प्रदूषित शहरों में 35 भारत के, दिल्ली लगातार चौथे साल सबसे प्रदूषित राजधानी

यह बेहद डराने वाली बात है, क्योंकि इसी तरह अगर हवा जहरीली होती चली जाएगी, तो कुछ ही सालों में इंसानों को हवा साफ करने वाला केमिकल मास्क लगाकर घूमना होगा. WHO ने छह महीने पहले ही पूरी दुनिया में हवा की गुणवत्ता को लेकर नए और सख्त गाइडलाइंस जारी किए थे. इसके बाद भी ये हालात हैं. Also Read - What is PUC: क्या है कार और बाइक का PUC सर्टिफिकेट, लापरवाही की तो चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना

विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO ने 117 देशों के 6,000 से ज्यादा शहरों की वायु गुणवत्ता की जांच की जिसके मुताबिक, जांच रिसर्च के नतीजे कहते हैं कि कई देशों में वायु गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है. लेकिन वहां रह रहे लोगों के सांस लेने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत ही छोटे पार्टिकल्स उनके फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं. खासकर प्रदूषित वायु की परेशानी सबसे ज्यादा लो और मिडिल इनकम देशों में हो रही है. Also Read - AAP Govt Report Card : ना भ्रष्टाचार रुका, ना प्रदूषण पर रोक लगा पाए और कोरोना में भी फिसड्डी साबित हुई दिल्ली सरकार

99% – or almost the entire world’s population breathes air with unhealthy levels of fine particulate matter & nitrogen dioxide, and threatens their health.

More: https://t.co/Llaj2wHk0V #HealthierTomorrow pic.twitter.com/QlHUP4iyS4

