अहमदाबाद/ नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटेरा स्टेडियम में अपना भाषण शुरू करते हुए कहा, ‘नमस्ते ट्रंप’. मोदी ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में कहा- नया इतिहास रचा जा रहा है. मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपका स्वागत है.

पीएम ने कहा, भारत-अमेरिका संबंध अब केवल एक और साझेदारी नहीं हैं. यह कहीं अधिक बड़ा और घनिष्ठ संबंध है. इस कार्यक्रम का जो नाम है- नमस्ते, उसका मतलब भी बहुत गहरा है! ये दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक, संस्कृत का शब्द है. इसका भाव है कि सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, उसके भीतर व्याप्त Divinity को भी नमन.

अहमदाबाद में सोमवार को रोड शो के बाद अमेरिकी प्रेसिंडेट डोनाल्‍ड ट्रंप, उनकी पत्‍नी मेलानिया ट्रंप मोंटेरा स्‍टेडियम पहुंच गए हैं. उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने स्‍टेडियम के मंच से अमेरिकी राष्‍ट्रपति के स्‍वागत में ये बात कही.

पीएम मोदी ने कहा, एक Land Of the Free है, तो दूसरा पूरे विश्व को एक परिवार मानता है. एक को Statue Of Liberty पर गर्व है तो दूसरे को, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा- सरदार पटेल की Statue Of Unity का गौरव है.

बहुत कुछ है जो हम साझा करते हैं.

पीएम मोदी ने ट्रंप के स्‍वागत में कहा, बहुत कुछ है जो हम साझा करते हैं. साझा मूल्य और आय, साझा की गई उद्यम और नवाचार की आत्मा, साझा किए गए अवसर और चुनौतियां साझा किए गए आशाएं और आकांक्षाएं. प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा, भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है. एक ऐसा अध्याय, जो अमेरिका और भारत के लोगों की Progress and Prosperity का नया दस्तावेज बनेगा.

पीएम ने कहा, आप कहती हैं- Be Best ! आपने अनुभव किया होगा कि आज के स्वागत समारोह में भी लोगों की यही भावना प्रकट हो रही है. First Lady मेलानिया ट्रंप, आपका यहां होना सम्मान की बात है. Healthy और Happy America के लिए आपने जो किया है, उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं. समाज में बच्चों के लिए आप जो कर रही हैं, वो प्रशंसनीय है.