Tamil Nadu News: ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने शादी रचा ली है, खबर सुनकर चौंक गए ना….लेकिन ये सच है कि तमिल नाडु में ममता बनर्जी ने सोशलिज्म नामक दूल्हे से शादी कर ली है. इतना ही नहीं, ममता-सोशलिज्म की इस शादी में कम्युनिज्म (साम्यवाद), लेनिनिज्म (लेनिनवाद) और मार्क्सिज्म (मार्क्सवाद) सभी मौजूद रहे. सुनने में भले ही अटपटा या राजनीतिक मजाक लगे लेकिन तमिलनाडु के सलेम जिले में सच में ऐसी एक शादी हुई है, जिसके निमंत्रण कार्ड देखकर लोग चौंक गए.

साधारण तरीके से हुई ममता बनर्जी और सोशलिज्म की शादी

तमिलनाडु के सलेम जिले के कोंडलमपट्टी कत्तूर इलाके में ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने साधारण तरीके से शादी की. दूल्हे का नाम ए. एम. सोशलिज्म है, जो ए. मोहन के बेटे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) की विचारधारा वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वहीं दुल्हन ममता बनर्जी के मां-बाप के. पलानिसामी और पी. नीलांबल हैं और यह परिवार कांग्रेसी विचारधारा का है.

Tamil Nadu | The wedding of a couple named Socialism & Mamata Banerjee took place in Salem district yesterday

Socialism is son of Communist Party of India’s Salem district secy A Mohan. Mamata Banerjee hails from a Congress family. CPI State Secy R Mutharasan attended ceremony pic.twitter.com/K60Rl3eG1t

