JP Nadda Convoy Attacked: पश्चिम बंगाल में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत गरमा गई है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इसे लेकर कहा कि केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है. बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का भी बयान आया है.

ममता बनर्जी ने कहा कि आपके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं. कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है? आप राज्य की सुरक्षा की जगह केंद्रीय बल की सुरक्षा पर विश्वास करते हैं. हमले की योजना बनाई गई हो सकती है, मैंने पुलिस से जांच करने को कहा है, लेकिन मैं हर समय झूठ नहीं बोलूंगी.

#WATCH They (BJP) has no other work. At times Home Minister is here, other times its Chaddha, Nadda, Fadda, Bhaddha is here. When they've no audience, they call their workers for doing Nautanki: West Bengal CM Mamata Banerjee addressing a public rally in Kolkata pic.twitter.com/uXrIyhdrj2

— ANI (@ANI) December 10, 2020