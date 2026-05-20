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You Have Seen Melody Of Modi Gift To Georgia Meloni In Italy Know What Gift Our Prime Minister Got From There

इटली में जॉर्जिया मेलोनी को मोदी की गिफ्ट की 'मेलोडी' तो देख ली... जानिए वहां से हमारे प्रधानमंत्री को क्या तोहफा मिला ?

जो पेटिंग पीएम को मिली वह पेंटिंग मिश्रित तकनीकों, जैसे कि एक्रिलिक रंगों, का उपयोग करके गंगा के तट पर वाराणसी के पवित्र घाटों को दर्शाती है.

दोनों देशों के पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट भेंट किया. इस गिफ्ट के लिए मेलोनी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया. इतालवी पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर 12 सेकंड की वीडियो क्लिप साझा की. जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रही हैं. इस क्लिप में वो कह रही हैं, “प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं. ये टॉफियां हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं.” इसके बाद उनकी दाईं तरफ खड़े पीएम मोदी टॉफी का पैकेट उठाते हैं जिस पर लिखा है ‘मेलोडी’. ‘गिफ्ट’ को कैमरे की तरफ दिखाने के बाद दोनों खिल खिलाकर हंस देते हैं. जानिए वहां से पीएम मोदी को क्या मिलाय

भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय

वाराणसी के घाटों की एक जीवंत पेंटिंग भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक बन गई, जब प्रसिद्ध इतालवी कलाकार जॉनपाउलो तोहमासईटीटी ने रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे भेंट किया. कलाकार ने इस पेंटिंग को एक ‘सेतु’ के रूप में वर्णित किया, जो इतालवी कलाकार की दृष्टि और भारत की रंगीन आत्मा को जोड़ता है. आईएएनएस से बातचीत में तोहमासईटीटी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुए संवाद का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसकी सराहना की और इस कृति को बनाने में लगे समय के बारे में पूछा.

इसे बनाने में कितना समय लगा

तोहमासईटीटी ने कहा, “मैंने उन्हें बताया कि यह पेंटिंग इतालवी कलाकार के विजन और रंगीन भारत के बीच एक सेतु की तरह है, और उन्होंने इसकी सराहना की. उन्होंने मुझसे पूछा कि इसे बनाने में कितना समय लगा, और मैंने कहा कि इसे बनाने में लगभग दो हफ्ते लगे.”

पीएम मोदी ने उनके काम की प्रशंसा की

कलाकार ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उनके काम की प्रशंसा की और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी उनकी कला यात्रा में गहरी रुचि दिखाई. चित्रकार ने बताया कि उन्होंने वर्षों तक भारतीय कला और साहित्य का अध्ययन इतालवी दृष्टिकोण से किया.

इतालवी कलाकार ने चित्र को गढ़ने के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीक के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि यह हस्तनिर्मित पेंटिंग मिश्रित तकनीकों, जैसे कि एक्रिलिक रंगों, का उपयोग करके गंगा के तट पर वाराणसी के पवित्र घाटों को दर्शाती है. उन्होंने कहा, “मैं इसे ‘होली वाराणसी’ कहता हूं. यह बहुत रंगीन है, जो भारत की जीवंत संस्कृति को दर्शाता है.”

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इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तोहमासईटीटी के हुनर की जमकर तारीफ की.