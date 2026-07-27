'आपने मेरे लिए सबकुछ कुर्बान कर दिया लेकिन मैं...' री-NEET में 166 अंक लाने के बाद छात्रा ने की खुदकुशी

अंकिता के परिवार वालों ने बताया कि उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिलने की वजह से वह स्ट्रेस में थी. रविवार शाम (जुलाई, 26, 2026) उसने खुदकुशी कर ली.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 27, 2026, 11:14 AM IST
'आपने मेरे लिए सबकुछ कुर्बान कर दिया लेकिन मैं...' री-NEET में 166 अंक लाने के बाद छात्रा ने की खुदकुशी
अंकिता को NEET क्वालिफाई करने के लिए 177 अंकों की जरूरत थी.

Maharashta News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से दिल को दहलाने वाला एक मामले सामने आया है. यहां NEET की तैयारी कर रही 19 साल की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया. मृतक की पहचान अंकिता सांगले के रूप में हुई है. पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि, उसे NEET री-एग्जाम में कम नंबर मिले थे. अंकिता को NEET एग्जाम में 166 नंबर मिले थे. परिवार ने बताया कि उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिलने की वजह से वह स्ट्रेस में थी और इस वजह से ही उसने रविवार शाम (जुलाई, 26, 2026) खुदकुशी कर ली.

पुलिस ने शुरू की जांच

उन्होंने बताया कि अंकिता को पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा दिया गया था. वह उसमें बैठकर पढ़ाई कर रही थी. काफी देर तक उसके कमरे से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो हमने दरवाजा खोला. इसके बाद उसे फंदे से लटका पाया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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सुसाइड नोट पढ़कर हो जाएंगे भावुक

पुलिस ने घटना वाली जगह से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. नोट में लिखा है, ‘आपने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई. मां, आपने हर मुश्किल में एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया. दादा (भाई) ने भी मेरा बहुत साथ दिया. आप मुझे मां और पापा से भी ज़्यादा प्यार करते थे. आप मेरे सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं.’

अंकित ने आगे लिखा, ‘जब मैं NEET की पढ़ाई कर रही थी, तब भी आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैं फेल हो गई, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई.’ उसने अपने भाई से भी अपने माता-पिता का ख्याल रखने को कहा. उसने नोट में लिखा, ‘भाई, प्लीज मम्मी और पापा का अच्छे से ख्याल रखना. उन्हें किसी चीज़ की कमी मत होने देना.’ पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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