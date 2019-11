नई दिल्ली: महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से नाराज एक युवती ने राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह संसद के बाहर फुटपाथ पर बैठ धरना दिया. एक ओर जहां तेलंगाना में एक डॉक्‍टर महिला की हत्‍या और रेप का मामला गर्माया हुआ है, वहीं शुक्रवार को दिल्‍ली में एक महिला से घर में रेप के बाद उसके मर्डर का मामला सामने आया है.

युवती अनु दुबे हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था ”मैं अपने भारत में सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती.” कुछ घंटों तक वहां बैठने के बाद पुलिस उसे थाने ले गई.

Delhi: Anu Dubey, a young woman, who was protesting near Parliament over atrocities against women was detained by Police earlier today. A team from Delhi Commission for Women has reached the police station. Police has now released her from detention. pic.twitter.com/zqk3SED4mY

— ANI (@ANI) November 30, 2019