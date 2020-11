Department Of Telecom की तरफ से मोबाइल नंबर के अंकों में बदलाव की मूंजरी दी गई है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद फिक्स्ड लाइन से सेलुलर मोबाइल पर डॉयलिंग पैटर्न में बदलाव हो जाएगा. मतलब अब किसी भी लैंडलाइन से सेलफोन पर कॉल करने से पहले जीरो डॉयल करना अनिवार्य होगा. अब यह नियम एक जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा. इससे अब ये नंबर 10 की जगह 11 अंकों का हो जाएगा. Also Read - Mobile Number with 0 new rule from 1 January: नए साल में बदल जाएगा लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका, नंबर से पहले लगाना होगा '0'

बता दें कि अभी तक फिक्स्ड लाइन से बिना शून्य लगाए कॉल किया जा सकता था और इसके अलावा टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को आवंटित मोबाइल नंबर की सीरीज की डिटेल देने का निर्देश दिया है.

मोबाइल नंबर के डायलिंग में बदलाव का प्रस्ताव टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑफ इंडिया (TRAI) की तरफ से जारी किया गया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम की तरफ से मंजूरी दे दी गई है. अब ट्राई के मुताबिक 10 की जगह 11 अंक के मोबाइल नंबर होने पर देश में मोबाइल नंबर की उपलब्धता बढ़ जाएगी.

ट्राई की तरफ से कुछ दिनों पहले सरकार को मोबाइल नंबर में बदलाव के कई प्रस्ताव दिये गये थे. इसमें नया नेशनल नंबरिंग प्लान भी शामिल था. साथ ही TRAI की तरफ से डॉन्गल्स के लिए एक अलग मोबाइल नंबर सीरीज जारी करने की सिफारिश की थी, जिसे 10 की बजाय 13 नंबर करने का सुझाव दिया गया था.

सरकार ने आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला

भारत में मोबाइल यूजर की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में नए-नए मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. इसिलए ट्राई की तरफ से मोबाइन नंबर को 10 की जगह 11 करने की लंबे वक्त से मांग की जा रही थी. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मोबाइल नबंर की सीरीज को 10 की जगह 11 अंक किये जाने पर कई करोड़ों की संख्या में नए मोबाइल नंबर तैयार किये जा सकेंगे.