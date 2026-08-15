देश भर के नौजवानों को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, लाल किले से पीएम मोदी की बड़ी घोषणा

Free Online Coaching: पीएम मोदी ने कहा है कि देश के सभी युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जीएगी.

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पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. (photo credit, ANI)

Free Online Coaching: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के सभी युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी. इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को कोचिंग की फीस के बोझ से राहत मिलेगी.

ये खबर अपडेट की जा रही है.