नई दिल्ली: 21 सितंबर यानी कि आज दुनियाभर में क्लीन अप डे (World Clean Up Day) मनाया जा रहा है. क्लीन अप डे के दिन कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट के पास नमामि गंगे से से जुड़े युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. इस दौरान पूरे घाट की सफाई इन युवाओं ने की और भारत को स्वच्छ और साफ रखने का संदेश दिया.

आपको बता दें कि वर्ल्ड क्लीन अप डे की शुरुआत 15 सितंबर 2018 से हुई है. साल 2019 में यह खास दिन दूसरी बार मनाया जा रहा है.

Delhi: Cleanliness drive organised at Yamuna ghat near Kalindi Kunj on World Cleanup Day, today. pic.twitter.com/9QBXgIXQvt

— ANI (@ANI) September 21, 2019