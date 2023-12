यूथ कांग्रेस का महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठा-उठाकर फेंका | VIDEO

Youth Congress protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार को बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस (Youth Congress) ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी (Srinivas BV) ने कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. हम इस तानशाही का डटकर मुकाबला करेंगे, फासीवादी ताकतों और उनके मंसूबों को किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे. देश की लड़ाई अब युवा लड़ेगा और सत्ता के घमंड को तोड़ेगा.

#WATCH | Indian Youth Congress protests against the Central government over the issue of unemployment, at Delhi’s Jantar Mantar

Police announce Section 144 imposed in the area pic.twitter.com/usjRLo28Gt

— ANI (@ANI) December 20, 2023