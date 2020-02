हैदराबाद: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि मानवता की दिशा बदलने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को साथ लाने और श्रेष्ठ विश्व के निर्माण में उन्हें शामिल करने की जरूरत है. तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में रामचंद्र मिशन के नये ग्लोबल मुख्यालय कान्हा शांतिवनम का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि चिंताओं, अनिश्चितताओं, असुरक्षा और वैमनस्य से भरी दुनिया में रामचंद्र मिशन जैसे संगठनों की जिम्मेदारियां कई गुणा बढ़ जाती है.

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि यह एकमात्र ऐसा संगठन है जो मरहम का आश्वस्त स्पर्श प्रदान कर सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘ आध्यात्मिकता दुनिया के लिए भारत का सबसे बहुमूल्य उपहार है. वेदांत, तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों से लेकर नानक और कबीर तक के संदेश अनंत आध्यात्मिक ज्ञान का विपुल प्रवाह है जिसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भारत की आध्यात्मिक ताकत के कई अन्य महापुरूषों ने आधुनिक विश्व तक पहुंचाया है.

In order to change the direction of humanity, we need to take on board larger and larger number of young persons and engage them in the endeavours of building a better world: President Kovind

