जम्मू-कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस जई घाटी में SOG टीम से हथियार छीनने की कोशिश, एक युवक की मौत, तीन जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जई घाटी में SOG टीम से हथियार छीनने की कोशिश में एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन जवान घायल हो गए.

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डोडा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद (image- IANS)

डोडा के जई घाटी पर्यटन स्थल पर SOG टीम ने संदिग्ध युवक को रोका.

युवक ने हथियार छीनने की कोशिश की, हाथापाई में फायरिंग हुई.

आरिफ हुसैन (30) की मौत, तीन जवान घायल; घायलों को डोडा रेफर किया गया.

एहतियात के तौर पर पूरे डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट बंद.

जम्मू-कश्मीर के डोडा में कथित तौर पर स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की टीम से हथियार छीनने की कोशिश की गई. इस घटना में हथियार छीनने वाले युवक की मौत हो गई, जबकि तीन जवान घायल हुए हैं. भद्रवाह के जई घाटी में रात के अंधेरे में हुई इस घटना के बाद पूरे डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. IANS की खबर के मुताबिक, एहतियात के तौर पर पूरे डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना डोडा जिले के भद्रवाह में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र स्थित पर मौजूद पर्यटन स्थल ‘जई घाटी’ में हुई. एक युवक ने कथित तौर पर स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की टीम पर हमला किया और उनकी राइफल छीनने की कोशिश की. इस दौरान हुई फायरिंग में युवक की मौत हो गई और तीन जवान घायल हो गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, एसओजी की टीम ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की खबरों के बाद भद्रवाह से 35 किमी दूर जाई-गांडोह रोड पर घात लगाकर निगरानी शुरू की थी. रात 11.30 बजे उन्होंने एक युवक को रोका, जिसने कथित तौर पर उन पर हमला किया और राइफल छीनने की कोशिश की.

भल्ला गांव के रहने वाले शख्स की मौत

अधिकारियों के अनुसार, हाथापाई के दौरान एसओजी के जवान ने फायरिंग की, जिसमें युवक को गोली लग गई और तीन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. घायलों को पहले एसडीएच भद्रवाह लाया गया और वहां से उन्हें जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया. हालांकि, गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान आरिफ हुसैन (30) के तौर पर हुई है, जो भद्रवाह के भल्ला गांव का रहने वाला था. फिलहाल, पुलिस टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है. वहीं, एहतियात के तौर पर डोडा में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है.

राजौरी जिले में भी दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की सूचनाएं मिलती रही हैं. बीते दिनों राजौरी जिले में भी दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया था. सीसीटीवी में दिखाई दिए दोनों संदिग्धों की गतिविधियां जांच के दायरे में हैं.