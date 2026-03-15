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Youth Voters Impact 2026 Assembly Elections Assam Kerala Puducherry West Bengal Tamil Nadu Politics

बंगाल से तमिलनाडु तक क्या सियासत का खेल बदलेंगे युवा? समझिए पूरा चुनावी समीकरण

Assembly Elections 2026: असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं. आइए जानते हैं युवाओं को लेकर क्या चुनावी समीकरण बन रहा है?

Youth voters 2026 elections

Assembly Elections: 2026 में होने वाले पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार युवा मतदाता सियासी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं. असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 18 से 29 वर्ष के मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक बताई जा रही है. यही कारण है कि राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए खास रणनीति बना रहे हैं. पहली बार वोट देने वाले और Gen Z की बड़ी संख्या इन चुनावों में शामिल होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर युवाओं की वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा तो कई सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं.

कब होंगे पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव?

इन पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम भी तय हो चुके हैं. असम (126 सीट), केरल (140 सीट) और पुडुचेरी (30 सीट) में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा. वहीं पश्चिम बंगाल (294 सीट) में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे. तमिलनाडु (234 सीट) में 23 अप्रैल को मतदान होगा. इन सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग की तैयारी के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है. खास बात यह है कि इस बार चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा युवाओं को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है.

युवा वोटरों का क्या है आंकड़ा?

अगर आंकड़ों की बात करें तो इन चुनावों में युवाओं की संख्या काफी प्रभावशाली है. असम में 18-29 वर्ष के मतदाता 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं, जबकि राज्य में कुल मतदाता लगभग 2.49 करोड़ हैं. केरल में करीब 2.69 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 20 प्रतिशत युवा हैं. पुडुचेरी में करीब 23 प्रतिशत युवा वोटर बताए जा रहे हैं. वहीं पश्चिम बंगाल में 6.4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में करीब 27 प्रतिशत युवा हैं. तमिलनाडु में लगभग 5.6 करोड़ मतदाताओं में से करीब 22 प्रतिशत युवा हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि कई सीटों पर युवा वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, खासकर शहरी और शिक्षित क्षेत्रों में.

युवाओं को साधने के लिए रणनीति

युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी दल अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं. असम में भाजपा विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष भी युवा वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है. केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF युवा मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है. पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन भी युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है. पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा आउटरीच कार्यक्रम चला रही है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके का युवा विंग काफी सक्रिय माना जाता है. रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप और डिजिटल अवसर जैसे मुद्दे इन चुनावों में युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभर रहे हैं.