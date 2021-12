YouTube Channels Ban News: देश विरोधी कंटेंट दिखाने और छापने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते केंद्र सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल्स (YouTube Channels Ban) और 2 वेबसाइट्स पर रोक लगा दी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार इसकी जानकारी दी. संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमा पार से देश के अंदर कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से फेक न्यूज और भारत विरोधी कंटेंट फैला कर भय और भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि ये लगातार देश के कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे थे और ऐसी ताकतों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर रोक लगा दी है.Also Read - Aadhaar से जुड़ेगा आपका Voter Card, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ 'चुनाव सुधार विधेयक'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से चलने वाले एजेंडे को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. मीडिया को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दिए गए बयान को शर्मनाक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को भी राहुल के इस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए.

Screengrabs of "exemplars of anti-India and factually incorrect content published by youtube channels related to the Naya Pakistan Group (NPG) group" pic.twitter.com/VFNSW8QMKn

— ANI (@ANI) December 21, 2021