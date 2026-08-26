यूपी में हरियाणवी सिंगर की हत्या, जिम से निकलते वक्त हमलावरों ने मारी 5 गोलियां

अंकित बालियान हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर, राइटर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर थे. वो अपने गाने 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' से काफी चर्चित हुए थे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/youtuber-singer-ankit-baliyan-murder-cctv-footage-8510741/ Copy

अंकित बालियान उत्तर प्रदेश के शामली से ताल्लुक रखते थे. (X हैंडल)

उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार (26 अगस्त) को यूट्यूबर और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अंकित को हमलावरों ने उस समय गोली मारी, जब वो जिम से निकल रहे थे.सिंगर के सिर और पेट में 5 गोली लगी. पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अंकित बालियान बुधवार की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी इलाके में जिम गए थे. करीब शाम 7 बजे जिम से बाहर निकलकर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े. इसी दौरान पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है. अंकित के परिवार और स्थानीय लोगों शव को रखकर सड़क पर धरना दे रहे हैं.

मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार की अमेरिका में हत्या? अर्श डल्ला और लखबीर ने ली जिम्मेदारी

कौन थे अंकित बालियान?

अंकित बालियान हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर, राइटर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर थे. उनकी उम्र करीब 35 साल थी. उनका संबंध उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बंतीखेड़ा गांव से बताया जाता है. उनका काम मुख्य रूप से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में था. वह कुछ समय से सोनीपत और रोहतक क्षेत्र में रहकर काम कर रहे थे. हाल के महीनों में वह परिवार के साथ अपने गांव में रह रहे थे.

सिंगर कैसे बने?

अंकित की शुरुआती जिंदगी और म्यूजिक की ट्रेनिंग को लेकर पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, अंकित बालियान ने प्रोफेशनल म्यूजिक करियर की शुरुआत 2023 के आसपास की थी. उनकी पहचान धीरे-धीरे हरियाणवी गानों और म्यूजिक वीडियो के जरिए बनी. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर अंकित के करीब 4.2 लाख फॉलोअर्स हैं.

कौन-कौन से गाने या म्यूजिक वीडियो किए?

अंकित बालियान ने कई हरियाणवी प्रोजेक्ट्स में काम किया. उपलब्ध म्यूजिक क्रेडिट्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम से दर्ज प्रमुख गानों में शामिल हैं:

भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान (Court Me Goli). यही वह गाना है, जिससे उन्हें खास पहचान मिली.

एक खटोला जेल के भीतर (Ek Khtola Jail Ke Bhitar). ये भी अंकित का फेमस गाना है.

इसके अलावा अंकित बालियान ने साविधान, हरिद्वार हरियाणा का, बेबी बादशाह, ग्रेनर, राम का नाम, बॉडी बिल्डिर, जाट जाटनी, गोली के बारूद, यूपी-हरियाणा और जाट धर्मेंदर की दरिया नाम से गाने गाए हैं.

अंकित बालियान ने मासूम शर्मा, राहुल पुठी, आशु ट्विंकल, रानू पंजाबी, नॉनू राणा समेत कई हरियाणवी कलाकारों के साथ भी प्रोजेक्ट किए थे.

शामली में किया रोड शो

2023 में अंकित बालियान अपने काफिले के रोड शो को लेकर भी चर्चा में आए थे. शामली में बिना परमिशन रोड शो और हुड़दंग के मामले में अंकित समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

हत्या की वजह क्या थी?

अभी हत्या की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस हमलावरों की पहचान और हत्या के पीछे की वजह पता करने के लिए CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है. शुरुआती रिपोर्टों में यह जरूर बताया गया है कि अंकित जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह कहना कि हत्या चुनावी रंजिश के कारण हुई, अभी सिर्फ अटकल होगी. पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

क्या कहती है पुलिस?

शामली के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) एनपी सिंह ने कहा,”थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अंकित बालियान निवासी बंतीखेड़ा को जिम से निकलते समय 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी.इससे अंकित की मौके पर ही मौत हो गई.सूचना पर थाना कोतवाली शामली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. पंचायतनामा और पोस्टमार्टम का प्रोसेस चल रहा है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीमों का गठन किया गया है. सभी पहलुओं की जांच करते हुए जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.”

सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, पिता बलकौर सिंह ने दिखाया नवजात का चेहरा