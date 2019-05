नई दिल्ली: वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से रविवार को यहां उनके आवास पर मुलाकात की. प्रधानमंत्री आवास पर रेड्डी ने मोदी को गुलदस्ता दिया और शॉल ओढ़ाई. इस दौरान वहां अन्य वाईएसआरसीपी नेता भी मौजूद थे. बता दें कि रेड्डी के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है. रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में से 151 सीटों पर और लोकसभा की 25 सीटों में से 22 सीटों पर जबर्दस्त जीत मिली है.

अहम है ये मुलाकात

सूत्रों ने कहा कि रेड्डी ने मोदी से मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने, राज्य की आर्थिक स्थिति तथा केन्द्र से कोष मिलने जैसे मुद्दों पर बातचीत की. रेड्डी का रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ था. पीएम के साथ हुई यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वाईएसआरसीपी प्रमुख ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि जो भी आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देगा, उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी.

Delhi: YSRCP chief Jaganmohan Reddy met Prime Minister Narendra Modi today. V Vijaya Sai Reddy and other leaders of YSRCP were also present. pic.twitter.com/227596XZEx

