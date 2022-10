नई दिल्ली: भारत के दूसरे रक्षा प्रमुख (CDS) जनरल अनिल चौहान (General Anil Chauhan) के पदभार ग्रहण करने के तीसरे दिन जेड श्रेणी की सिक्योरिटी (‘Z’ category armed security cover) कवर दिया गया है. यह जानकारी सूत्रों ने दी है.Also Read - दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत PFIके खिलाफ शाहीन बाग इलाके में FIR दर्ज की

बता दें कि जेड-श्रेणी सुरक्षा में कमांडो और पुलिसकर्मियों सहित 22 कर्मी शामिल होते हैं. केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन के बाद निजी व्यक्ति को भी जेड-सुरक्षा दी जा सकती है. निजी व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करता है. Also Read - दिल्ली के जामिया नगर इलाके के अस्पताल में चली गोली, दो छात्र घायल

Centre has provided ‘Z’ category armed security cover of Delhi Police to the newly elected Chief of Defence Staff General Anil Chauhan: Sources

(File Pic) pic.twitter.com/IdysGLcehD

